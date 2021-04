Ruben Amorim assumiu-se contra a criação da Superliga Europeia, projeto anunciado no domingo 12 clubes de Inglaterra, Espanha e Itália.

«Acho que toda a gente no mundo do futebol já disse o que se devia dizer. Não faz muito sentido, mas é o caminho que a sociedade e o mundo estão a levar. Há um grupo restrito de clubes quer quer ficar com tudo para eles. É o reflexo da nossa sociedade», lamentou o treinador do Sporting em declarações aos jornalistas durante a antevisão ao jogo desta quarta-feira com o Belenenses para a 28.ª jornada da Liga.

Amorim disse esperar que a ideia não passe do papel e que haja um entendimento entre a UEFA e os 12 clubes. «Não é um dado adquirido. [A prova] Foi apresentada, mas acho que as pessoas vão ter o bom senso de voltar atrás. Está tudo relacionado com dinheiro», afirmou sem responder se aceitaria treinar um clube impedido de jogar a Liga dos Campeões, sanção que a UEFA pondera aplicar aos fundadores da Superliga Europeia.

«Tanto posso ir para um grande clube europeu como voltar ao Casa Pia se os resultados não aparecerem», limitou-se a dizer.

[artigo atualizado]