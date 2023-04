O treinador do Sporting, Ruben Amorim, comentou este domingo a intenção da SAD do Sporting, que em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) propôs um aumento do salário do presidente Francisco Varandas e dos vice-presidentes, algo que poderá ser aprovado na assembleia-geral extraordinária de acionistas de 16 de maio.

O técnico dos leões tentou desviar-se da questão quando confrontado sobre os eventuais aumentos, depois de, ao longo da época, ter afirmado que não contratava um avançado devido às dificuldades económicas do clube.

«Mete-me em cada coisa [risos]. Não tenho muito a dizer. Enaltecer que as coisas estão a ser feitas abertamente, toda a gente tem conhecimento. Estarmos a comparar a contratação de um avançado com um aumento… os valores não têm nada a ver, nem me cabe a mim. É uma decisão dos sportinguistas, do presidente, de toda a gente, são assuntos completamente separados. Em relação ao avançado, já sei que deu muita confusão. O que disse, mantenho. Pode ser um dos fatores da falta de eficácia, não quer dizer que seja a principal razão do falhanço dos nossos objetivos. Nesse aspeto, mantenho. Essa questão não tem ligação uma coisa com a outra. O aumento do presidente é uma coisa que os sócios têm de decidir e a contratação de um avançado são valores completamente diferentes», sublinhou Amorim na antevisão à visita a Guimarães.

«Não conseguiríamos pegar nesse dinheiro e comprar um avançado. Não me vou alongar. Foco-me no jogo com o Vitória de Guimarães e não tenho opinião sobre isso», afirmou ainda.

