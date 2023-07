O Sporting chegou ao final do dia deste sábado ao Algarve, mais concretamente em Lagos, onde vai realizar um estágio nas próximas duas semanas.

Segundo a informação divulgada pelos leões, Ruben Amorim convocou 29 jogadores para integrarem o plantel que vai defrontar o Genk e a Real Sociedad.

Viktor Gyökeres, o reforço mais sonante do clube leonino até ao momento, integra a lista, assim como Eduardo Quaresma, de regresso às opções de Amorim depois do empréstimo ao Hoffenheim. Fatawu, em sentido contrário, não consta na lista, ele que tem sido associado a uma possível saída dos verde e brancos.

O técnico do emblema de Alvalade chamou ainda vários jovens, a destacar: Diego Calai, João Muniz, Chico Lamba, Mateus fernandes, Tiago Ferreira, Afonso Moreira e Francisco Silva.

O Sporting, diga-se, defronta o Genk no próximo dia 19 de julho, quarta-feira, e a Real Sociedad no dia 25, terça-feira. Ambas as partidas são no Estádio do Algarve. No dia 19, há ainda um teste com o Farense e no dia 25 frente ao Portimonense.

OS 29 JOGADORES CONVOCADOS POR AMORIM

Guarda-redes: Antonio Adán, Franco Israel, Diego Calai e Francisco Silva;

Defesas: Jeremiah St. Juste, Coates, Matheus Reis, Luís Neto, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, João Muniz, Eduardo Quaresma, Ricardo Esgaio e Chico Lamba;

Médios: Hidemasa Morita, Nuno Santos, Dário Essugo, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Mateus Fernandes;

Avançados: Viktor Gyökeres, Marcus Edwards, Francisco Trincão, Youssef Chermiti, Paulinho, Geny Catamo, Jovane Cabral, Tiago Moreira e Afonso Moreira.