O Sporting deu as boas vindas a João Pereira através de um vídeo publicado nas redes sociais, através do qual o novo reforço leonino brinca com uma entrevista de Ruben Amorim.

Recorde-se que o treinador, antes de ser treinador, falou ao podcast de Rui Unas, tendo referido o caso de João Pereira como um exemplo de um jogador bipolar.

«O João Pereira fora de campo é um paz de alma, dentro de campo é um mete nojo. Eu conheço o João Pereira desde miúdo. Eu zangava-me com João Pereira no campo de quase andarmos à porrada. Ele sai do campo e se for preciso espera por ti no túnel e diz: 'então mano, como é que estás?' Parece que tem dupla personalidade», contou Ruben Amorim.

Ora brincando com estas palavras, o Sporting fez um vídeo de João Pereira em que o reforço aparece com cara de mau, num tom ameaçador, para depois começar a sorrir e dizer: «Então mano, como é que estás?». Um vídeo cheio de bom humor e desportivismo.