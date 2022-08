O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Rio Ave (3-0), em jogo da segunda jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «As equipas às vezes fazem blocos mais baixos e nós temos algumas dificuldades, é normal, os jogadores têm de sentir o jogo. Podíamos e devíamos ter ido para o intervalo com uma vantagem mais larga. Fomos muito melhores do que na primeira jornada em termos de reação, nunca deixámos o Rio Ave sair. É uma vitória incontestável, mas devíamos ter feito mais golos.

[Nuance tática sem Paulinho agrada-lhe?] Obviamente, eles têm de perceber as características de cada um deles. Temos de proteger as nossas fraquezas e realçar as nossas forças. Eles [Pote, Trincão e Edwards] conhecem as posições, isso dá-nos alguma qualidade na rotação. Realçar a forma como defenderam, o Rochinha também mantém uma grande qualidade no jogo e o Fatawu está a crescer, nota-se.

[Depois do golo, Matheus desperta ainda mais interesse?] Não acredito, hoje em dia já ninguém contrata por alguém por marcar golos, isso era antigamente. Quero realçar as palavras do treinador do West Ham [David Moyes], que disse que o miúdo recusou. Isso é um grande sinal para o Sporting. Houve fases em que os jogadores estavam doidos para sair do Sporting, agora têm propostas que lhes mudam a vida e querem ficar. É um excelente sinal, demonstra que as pessoas gostam de estar cá, têm prazer no dia a dia e às vezes abdicam de outras coisas para ficar connosco. Ele sabe bem o que quer, eu também e agora é fechar o mercado.»