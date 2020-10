O treinador do Sporting, Ruben Amorim, assumiu esta sexta-feira que não esperava uma evolução tão rápida de Nuno Mendes em comparação com outros jovens promovidos ao plantel principal e acredita que este vai ser vai ser o futuro lateral-esquerdo titular da seleção nacional.

«Nuno Mendes foi uma surpresa. Quando cá cheguei, a primeira vez, vi um Matheus [Nunes] mais maduro, com deficiências, mas mais maduro, o [Eduardo] Quaresma mais maduro e o Nuno Mendes, pensei que ia demorar mais algum tempo. Mas para verem como eu estava errado, realmente teve uma transformação incrível, é muito adulto a jogar, forte fisicamente», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, da quinta jornada da I Liga, no sábado.

«Nota-se aqui e ali algum cansaço, quando joga os jogos todos e vai à seleção, mas faz parte do crescimento. Não estão habituados a este ritmo, mas começam a apanhar e o Nuno Mendes é um talento e, sabendo que em Portugal estão sempre a surgir jogadores, penso que ele vai ser o titular do lado esquerdo da defesa na nossa seleção por muitos anos», concluiu.

O Santa Clara-Sporting joga-se a partir das 18 horas deste sábado (17h nos Açores). Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.