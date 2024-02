O duelo dos quartos de final da Taça de Portugal entre o Santa Clara e o FC Porto foi suspenso e adiado, a juntar ao já adiado Famalicão-Sporting, da Liga.

Ora, isso abre um problema no calendário, pois o encontro dos açorianos frente aos dragões vai jogar-se nas datas para as quais estavam previstas as meias-finais da Prova Rainha, ao passo que o duelo dos leões no Minho ainda não tem nova data.

Mas afinal, o que prefere Ruben Amorim? Jogar primeiro frente ao Famalicão ou resolver a eliminatória da Taça frente ao Benfica?

«Não sei bem os regulamentos, mas para haver esse tipo de situação, tem de haver acordo entre os dois clubes. Depois temos de imaginar se o adversário vai facilitar-nos o calendário, quando já tem o planeamento feito. Sou todo a favor do fair-play, mas se fosse para mexer no meu calendário, para ajudar o Benfica, se calhar também não ajudava», respondeu.

«Não sei bem os regulamentos, temos tempo para chegar a essa fase. Estou preocupado em ganhar ao Sp. Braga, preparar a equipa para um sintético. Depois veremos para onde vamos meter o jogo com o Famalicão. A preferir, prefiro um máximo de tempo de recuperação entre os jogos. E nos próximos dois meses vai ser complicado de gerir, temos muitos jogos», acrescentou, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Sp. Braga.

Antes, de resto, Amorim já tinha abordado o tema do calendário:« Estou preocupado é com o calendário com o Sporting. Temos um jogo, depois a meio da semana temos um jogo no sintético, o que limita alguns jogadores. Vamos jogo a jogo, recuperando os jogadores e não nos passa pela cabeça neste momento o que pode acontecer com outras equipas, o calendário daqui a três semanas. Vamos vivendo o dia a dia e o foco é esse: ganhar os nossos jogos. Não temos nem tempo nem energia para pensar em nada mais.»