Paulinho está de regresso às opções de Ruben Amorim para a receção do Sporting ao Sp. Braga, este domingo, a partir das 18h00.

«Saí do treino diretamente para aqui, mas pelo que vi vamos convoca-lo. Só vou falar com ele agora no fim, para ver quais são as sensações que tem, mas fez o treino todo e é mais uma opção», afirmou o técnico leonino, em conferência de imprensa.

Já St. Juste, por outro lado, ainda não vai ser opção para este jogo com o Sp. Braga. Mas Ruben Amorim admite que o regresso está próximo.

«St. Juste está muito melhor e poderá ser integrado na convocatória nos próximos jogos. Nesta ainda não», revelou.