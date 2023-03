O jovem guarda-redes Francisco Silva foi a novidade no treino do Sporting desta quinta-feira, na Academia de Alcochete, tendo em vista o jogo frente ao Portimonense do próximo sábado.

Ruben Amorim voltou a não contar esta manhã com Daniel Bragança, que continua em tratamento a uma lesão.

Esta sexta-feira a equipa leonina tem uma sessão de trabalho às 10h30, de novo em Alcochete, que antecede a conferência de imprensa de Amorim, marcada para as 12h15.

O Sporting joga em Portimão para a jornada 23 da Liga, sábado às 18 horas.