O treinador do Sporting, Ruben Amorim, voltou a contar com os jogadores da formação Diogo Travassos, Miguel Menino e Francisco Silva, no treino desta quinta-feira, a dois dias do jogo com o Portimonense, em Portimão, para a 15.ª jornada da I Liga (sábado, 20h30).

O trio já tinha estado presente no treino de quarta-feira e, de acordo com informação oficial prestada pelo Sporting, voltou a ser chamado por Amorim.

Não há qualquer atualização ao estado de Daniel Bragança, que na quarta-feira não treinou devido a síndrome gripal, sendo que Coates, St. Juste e Fresneda permaneciam em tratamento.

Na sexta-feira, o Sporting volta a treinar, num dia em que Amorim faz o lançamento do jogo, em conferência de imprensa (12h15).