Depois de um dia de folga, o plantel do Sporting regressou esta quarta-feira aos treinos, na Academia Cristiano Ronaldo.

Segundo pode ler-se na nota divulgada pelos leões, «a exigência e a intensidade» foram notas dominantes na sessão orientada por Ruben Amorim. «Os atletas responderam com determinação», lê-se ainda.

O próximo jogo do Sporting, refira-se, é no próximo sábado, em casa do Everton, às 15h00. É o último particular de pré-época antes do arranque oficial da temporada.