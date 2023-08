O Sporting está a negociar com o Lecce a contratação de Morten Hjulmand, mas ainda não há acordo, confirmou o Maisfutebol junto de fonte próxima do negócio.

Segundo foi possível saber, os leões ofereceram 12 milhões de euros pelo médio dinamarquês, um valor ainda longe do que o clube italiano pretende. Em Alvalade, o jogador de 24 anos tem à sua espera um contrato de cinco épocas e uma salário anual de três milhões de euros.

Hjulmand, formado no Copenhaga e com uma passagem pelos austríacos do Admira Wacker, é um jogador bastante apreciado pela estrutura do Sporting e o escolhido para colmatar a saída de Manuel Ugarte.



Na época passada, Hjulmand participou em 36 jogos e fez cinco assistências pelo emblema transalpino.