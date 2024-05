Esta sexta-feira, Sebastián Coates, capitão do Sporting, referiu que a equipa vai «fazer tudo para vencer esta Taça», de modo a garantir a tão esperada dobradinha.

«De tudo iremos fazer para vencer esta Taça e conseguir mais um título para o Sporting. Seria especial juntar a Taça ao Campeonato e conseguir a dobradinha. É esse o nosso objetivo. Queremos que os nossos adeptos se sintam felizes e orgulhosos com o que esta equipa tem feito», garantiu, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol.

O defesa uruguaio admite que jogar no Jamor é «especial» e quer dar «uma alegria» aos adeptos que acompanharam a equipa ao longo da temporada.

«Jogar no Jamor é realmente especial. Já tive o privilégio de estar neste palco e de vencer um troféu com muito significado, não só para os adeptos, mas também para os jogadores. Temos a responsabilidade de entrar em campo e dar mais uma alegria a quem esteve lado a lado connosco ao longo de toda a temporada. Vamos trabalhar para que isso aconteça, com seriedade, exigência e muito compromisso», garantiu.

Por fim, Coates afirmou que «união e espírito» vão ser a grande força do Sporting para esta final, tal como o fizeram na Liga.

«Para ganhar o campeonato em Portugal temos de ter uma mentalidade muito forte. Penso que a união e o espírito que existe no balneário é a nossa grande força e isso foi notório ao longo de todo o ano. É com esse espírito que vamos disputar a final da Taça de Portugal. Queremos que o Sporting volte a conquistar a dobradinha», concluiu.