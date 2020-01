No futebol, janeiro costuma ser mês de agitação devido à reabertura do mercado de transferências. No Sporting, contudo, Silas diz não perder muito tempo a pensar nisso.

«Não tenho pensado muito no mercado. Desde que estou no Sporting já saíram 20 e entraram outros 20. Se acontecer, vamos pensar nisso», começou por dizer, quando questionado se teme perder jogadores importantes até ao fim do mês.

«Só penso nisso quando me transmitem que os jogadores vão mesmo sair», desvalorizou.

«O nosso adversário já nos dá tanto que pensar para estar a perder tempo com coisas que não passam de especulação. Temos muito trabalho a fazer e temos de estar focados no que conseguimos controlar», completou o treinador dos leões, na antevisão ao jogo com o FC Porto.