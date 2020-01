O treinador do Sporting, Silas, considerou este sábado que o clássico ante o FC Porto, da 15.ª jornada da Liga, «vale mais que três pontos» pela tentativa de os leões chegarem ao segundo lugar, atualmente pertença da equipa orientada por Sérgio Conceição.

«Pessoalmente as sensações são similares às dos outros jogos. Desde que entrei aqui que senti que todos os jogos são muito importantes. É um jogo que pode valer se calhar mais do que três pontos. É um rival direto por objetivos. Não estou nem mais nem menos nervoso, tenho sempre alguma ansiedade para que o jogo comece, mas é indiferente o adversário. Mas se me vier falar de uma final da Champions, é diferente», comparou o técnico dos leões, em conferência de imprensa.

«É um jogo importante para as duas equipas. Não sendo decisivo, é importante. Vamos querer ganhar, eles vão querer ganhar. Sabemos que mesmo que seja contra o Alverca é para ganhar e se não ganharmos, vamos passar por dificuldades», acrescentou Silas, antes de vincar a necessidade de vencer o clássico, para pensar em chegar ao segundo lugar – os leões distam nove pontos da vice-liderança do FC Porto – e depois ao primeiro.

«Estivemos muito tempo afastado do pódio e estamos em terceiro lugar, o nosso objetivo é apanhar o segundo. Estamos a trabalhar, os jogadores trabalharam para estar em condições de pensar no segundo lugar, agora jogamos conta o segundo. Seguramente vale mais que três pontos, mesmo a nível anímico. É sempre uma vitória contra um forte candidato ao título e que tem os mesmos objetivos que nós, vale mais do que três pontos por isso. Se ganharmos, estamos na luta pelo segundo lugar e, depois pensar no primeiro», concluiu.

O Sporting-FC Porto joga-se às 17h30 deste domingo, em Alvalade. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.