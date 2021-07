Declarações do defesa do Sporting, Neto, à TVI após a conquista da Supertaça, com uma vitória frente ao Sp. Braga:

[Deu muito apoio no banco, parecia quase um auxiliar] «Não, acho que é o grupo é assim, quem está dentro e quem está fora, as raízes do que foi conseguido no passado foram essas, toda a gente conta. Quando estiver dentro farei a mesma coisa.

[Amorim diz que equipa está mais forte] Acho que nos conhecemos melhor, já temos um ano e meio de trabalho, no passado construímos algo muito bom e é normal agora estarmos sempre a melhorar. Agora é dar continuidade. Isto é uma longa maratona. É importante começar bem, e dar um sinal, principalmente aos nossos adeptos, que continuamos fortes.

[Importante ter os pés assentes na terra?] Acho que a base é a humildade, fomos muito conscientes do que éramos capazes de fazer. A partir do meio da época os adeptos agarraram-se muito aos valores da equipa. Independentemente dos resultados, os adeptos estão com os valores da equipa.»