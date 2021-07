Declarações do defesa do Sporting, Gonçalo Inácio, à TVI após a conquista da Supertaça, com uma vitória frente ao Sp. Braga:

«Tem sido incrível, o primeiro ano de sénior foi incrível, e agora começámos da melhor forma. Quero agradecer a toda a gente pelo apoio.

O apoio dos adeptos torna o jogo diferente, é incrível.

[Objetivos para a época] Vamos continuar a trabalhar no mesmo, sempre com o mesmo foco, já estamos a pensar no jogo frente ao Vizela.»