Declarações do jogador do Sporting, Pedro Gonçalves, na flash interview da TVI, após a conquista da Supertaça frente ao Sp. Braga, por 2-1:

[Golo de trivela] «Sim, é verdade. Foi um golo cheio de energia, foi para toda a gente que estava no estádio, sentimos a falta deles e fico contente por estarem connosco outra vez.

São duas excelentes equipas, qualquer uma sabe jogar bom futebol, continuamos a trabalhar e a vitória caiu para o nosso lado.

[Vai continuar a marcar tantos golos?] Vou continuar a trabalhar para jogar, se não trabalhar o mister não me vai escolher.

É um sentimento de orgulho, a minha família também esteve no estádio, dedico-lhes o golo, são o meu maior apoio.

[Regresso dos adeptos] É muito importante contar com os adeptos e agradeço-lhes do fundo do coração.»