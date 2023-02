Na temporada 2012/13, o Sporting de Abel Ferreira ficou na terceira posição do campeonato nacional de juniores, a quatro pontos do FC Porto e a cinco do Benfica, que garantiu o troféu.

O atual técnico do Palmeiras utilizou ao longo da época nomes como João Palhinha, João Mário ou Gelson Martins, Mauro Riquicho, Fabrice Fokobo ou Zé Roberto.

Uma década mais tarde, percebemos que vários talentos atingiram patamares elevados, mas outros ficaram por escalões inferiores, sem justificaram as expectativas.

Veja onde estão agora:

Guarda-redes:

Mickael Meira: Hyères FC (França)

Miguel Lázaro: Oriental Dragon

Guilerme Oliveira: Belenenses

Defesas:

Mauro Riquicho: sem clube desde 2020

Manafá: FC Porto

Domingos Duarte: Getafe (Espanha)

Liu Yiming: Wuhan Three Towns (China)

Fabrice Fokobo: sem clube desde 2020

Tobias Figueiredo: Hull City (Inglaterra)

Rúben Semedo: Al Duhail (Qatar)

Rúben Ribeiro: Racing Rioja (Espanha)

Ricardo Tavares: Anadia

Mica Pinto: Sparta Rotterdam (Países Baixos)

Médios:

Flávio Dias: Floridsdorfer (Áustria)

Braima Candé: PASA Irodotos (Grécia)

Luka Stojanovic: Cukaricki (Sérvia)

João Palhinha: Fulham (Inglaterra)

Filipe Chaby: Belenenses

Farley Rosa: Tiajin Tiger (China)

Francisco Geraldes: Estoril

João Mário: Benfica

Luis Cortez: Comércio e Indústria

Wallyson: Marinhense

Edelino Ié: GD Resende

Avançados:

Matheus Pereira: Al Wahda (Emirados Árabes Unidos)

Daniel Podence: Wolverhampton (Inglaterra)

Carlos Mané: Kayserispor (Turquia)

Ricardo Esgaio: Sporting

Gelson Martins: AS Monaco (França)

Diego Rúbio: Colorado Rapids (Estados Unidos)

Zé Roberto: Os Sandinenses

Alexandre Guedes: Paços Ferreira

Fellipe Veloso: Mahasarakham (Tailândia)

Betinho: Sp. Espinho

Yan Zihao: Cangzhou Mighty Lions (China)

Christian Ponde: Farense

Iuri Medeiros: Sp. Braga