Joelson Fernandes marcou esta sexta-feira um hat-trick, no triunfo da equipa de sub-23 do Sporting sobre o Rio Ave (3-0), em jogo da última jornada da Taça Revelação.

A equipa de sub-23 dos leões entrou para esta última ronda já sem possibilidades de seguir para a fase final, mas acabaram por conseguir a melhor sequência da temporada, com o terceiro triunfo consecutivo, com natural destaque para o jovem avançado que começou a corrente temporada cedido aos suíços do Basileia.

O jovem avançado de 20 anos, lançado por Martim Marques, abriu o marcador, logo aos 4 minutos, depois marcou mais dois golos de rajada, a abrir a segunda parte, aos 52 e 57 minutos, o primeiro num remate de folha seca, o segundo na conversão de um penálti a punir uma falta sobre o próprio.

Antes do final do jogo, houve ainda espaço para a estreia do médio defensivo Malam Malu, o 49.º jogador utilizado pelos sub-23 do Sporting esta temporada.