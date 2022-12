Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do estádio do Rio Ave, após o triunfo por 2-0 frente aos vila-condenses, em jogo da segunda jornada do grupo B da Taça da Liga:



«Temos de encarar os jogos da mesma forma como entramos em todos e temos de ganhar. Os jogos têm o peso têm de ter numa clube grande. Seja um jogo particular, de taça ou de campeonato. Não interessa [sobre as contas para os quartos da Taça da Liga], temos de vencer o Marítimo.



Foi uma vitória consistente da equipa hoje. A equipa adaptou-se bem ao adversário. O Rio Ave entrou forte no jogo sem criar grandes lances de perigo, mas obrigou-nos a correr muito atrás da bola. Com o desenrolar do jogo, chegámos com perigo e tivemos oportunidades. Cansámos o Rio Ave com bola e depois fomos muito fortes no ataque à profundidade e nas transições.



Podíamos ter feito mais golos, mas acabámos por marcar só de bola parada. Isto para uma equipa pequena... Não sofremos lances de perigo. Foi uma vitória consistente de uma equipa que ainda tem muito para melhorar.



A ideia é melhorar a equipa. Durante a semana os jogadores têm de trabalhar para jogar. Os treinos e os jogos têm impacto nos jogos seguintes. Jogarem ou não depende mais deles do que do treinador. O Dário hoje conseguiu fazer mais minutos com qualidade e ainda há o Mateus. Entrou bem no outro jogo, hoje não jogou. Não digo que seja garantido, mas poderá ter oportunidade de sentir o que é começar um jogo com a equipa [contra o Marítimo].



Quando vimos de uma série que não é muito boa, todos temos de trabalhar para que a equipa seja mais forte. Se alterar no próximo jogo não é para premiar ninguém - não damos prémios -, mas sim para preparar o futuro do Sporting.



Temos de aproveitar todos os momentos para sermos melhores. Vamos ter momentos complicados, estão a chegar as decisões e temos o campeonato, prova na qual estamos atrasados. Há um longo caminho a percorrer.