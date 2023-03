A SAD do Sporting foi absolvida no processo disciplinar em que estava envolvida, na sequência das incidências na final da Taça da Liga ante o FC Porto, a 28 de janeiro, em Leiria. A decisão foi proferida na quarta-feira e comunicada esta manhã, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em causa, apurou o Maisfutebol, está a atuação dos adeptos, relacionado com questões de matéria de prevenção de violência e promoção do fair-play, à luz do Regulamento de Competições da Liga.

O encontro ficou marcado, nas bancadas, pela utilização de pirotecnia por parte de adeptos do Sporting, na zona da claque Juventude Leonina. Após o sucedido, através das redes sociais, a mãe de uma criança de nove anos denunciou que o lançamento de tochas provocou uma queimadura na cara da filha.

De resto, dez adeptos foram assistidos, na sequência de alguns ferimentos ligeiros, intoxicações e indisposições após a pirotecnia utilizada e lançada no segundo anel, na zona da claque afeta ao Sporting. Houve ainda um pequeno foco de incêndio a registar, apagado pelos Bombeiros de Leiria.

O processo tinha sido instaurado a 31 de janeiro, foi remetido à Comissão de Instrutores a 1 de fevereiro e esta remeteu o processo ao CD a 2 de março, «contendo acusação contra a Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD».

Apesar da absolvição, o CD nota que «ficou por provar o perigo concreto criado pela conduta da SAD arguida, necessário para o preenchimento do tipo (…) sendo que esse perigo não foi devidamente caracterizado na acusação, nem sustentado na prova carreada pela mesma».

Sobre este mesmo caso da final da Taça da Liga, os leões já tinham sido multados em 14.410 euros.

Além disso, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) aplicou, entretanto, uma medida cautelar de interdição a recintos desportivos a um adepto que utilizou pirotecnia na final da Taça da Liga. De acordo com a APCVD, um adepto que tem 22 anos e que é simpatizante do FC Porto.