Jesús Alcanter foi a principal novidade no treino deste domingo do Sporting com visto ao jogo frente ao Marítimo da Taça da Liga.



Impossibilitado de contar com os lesionados Luís Neto e St. Juste, Ruben Amorim chamou o central mexicano à sessão de trabalho. Além do português e do neerlandês, Daniel Bragança continuou a recuperar da lesão sofrida no início da temporada e não trabalhou às ordens do técnico leonino.



O Sporting volta a treinar esta segunda-feira, às 10h00, na Academia. Duas horas e um quarto depois, Amorim vai fazer a antevisão ao jogo contra os madeirenses, da terceira e última jornada do B, agendado para as 20h45 de terça-feira.