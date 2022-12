Hidemasa Morita regressou aos treinos do Sporting este sábado, após a participação no Campeonato do Mundo de 2022, onde esteve ao serviço do Japão e chegou até aos oitavos de final.

O médio nipónico esteve, então, às ordens de Ruben Amorim, que também chamou o jovem guarda-redes Francisco Silva para a sessão de trabalho que marcou o arranque da preparação para o jogo com o Marítimo, para a Taça da Liga.

Luís Neto, Jeremiah St. Juste e Daniel Bragança continuam entregues ao departamento médico.

Os leões voltam a trabalhar no domingo em Alcochete e recebem o Marítimo na terça-feira, a partir das 20h45.