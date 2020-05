Bruno Fernandes falou esta segunda-feira à Sporting TV para recordar a Taça de Portugal conquistada pelos leões há um ano, frente ao FC Porto.

Antes do jogo com os dragões, o emblema de Alvalade eliminou nas meias-finais o Benfica, com um golo decisivo precisamente do agora médio do Manchester United, que ainda hoje lhe dá arrepios.

"Fico sempre emocionado, mas, mais do que emocionado, fico arrepiado. É raro o dia em que não veja a imagem ou que não me mostrem o golo. Eu próprio muitas vezes vou vê-lo, até com o relato – o relato do golo tem outra emoção – e às vezes até sem som (com o 'bruá' do estádio), e é verdadeiramente arrepiante», disse.

«Para mim, foi das melhores sensações que vivi no Sporting, o golo ao Benfica, obviamente, não por ser o golo ao Benfica, mas por ser o golo que nos deu a possibilidade de estarmos na final. Foi verdadeiramente uma das melhores noites que tive em Alvalade», atirou.