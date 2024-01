Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Tondela para a Taça de Portugal:

[Sobre a estreia de Rafael Pontelo]

«Gostei. Ele está com cargas de treino, trabalho de ginásio, nova cidade, novos colegas e em oito dias estreou-se. Notou-se um bocadinho de ansiedade no início, mas depois começou a desenvolver o seu jogo. Estava estipulado jogar 45 minutos. Vi com naturalidade [a estreia]. Os colegas também ajudaram e o jogo ajudou, porque resolvemos cedo. Vai fazer o seu crescimento. Tem muito potencial, mas também tem muito por onde crescer, o que é normal.

[Sobre Franco Israel. Vai ser sempre o guarda-redes na Taça de Portugal?]

«Eu tenho uma ideia, não gosto é de dizer. Foi algo que aprendi no primeiro dia em que cheguei à equipa principal do Braga e que o Vital [treinador de guarda-redes] me disse. E eu sigo muito os conselhos das pessoas que sabem muito sobre isso: eu não gosto de prometer nada aos jogadores, mas que olhamos para o Franco e que vemos um guarda-redes maduro e que dá confiança em qualquer jogo, isso dá. Não vou dizer quem vai jogar na fase a seguir ou contra qual adversário. Vamos fazer a nossa gestão. Não prometendo nada, eles têm de trabalhar. Temos confiança máxima no Antonio [Adán] e no Franco.»