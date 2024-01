Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Tondela para a Taça de Portugal:

[Gyökeres parece mais disciplinado em campo. Já não tem aquelas correrias dos primeiros tempos, mas continua a marcar e a assistir. Isto tem sido treinado?]

«Obviamente que está melhor porque ele conhece melhor o jogo e os colegas. Não lhe dei nada sobre o correr, o saltar e o fintar. O que ele aprende é os momentos do jogo em que a equipa está. Já não está no Coventry que, com todo o respeito, era uma equipa muito de transições. Obviamente que fazemos algumas transições com ele, mas ele agora joga numa equipa que tem muita posse de bola e vai-se adaptando e percebendo os momentos. Não tem sempre de ir para frente, tem de jogar para trás e de temporizar o jogo. Tem uma característica, que é receber a bola e querer sempre virar. Agora começa a fazer apoios frontais e a virar sem bola. Obviamente que vai melhorando e torna-se num jogador mais completo. Mas tudo o que é mais cru nele e a força que deu à equipa é tudo do Viktor e não do treinador.»