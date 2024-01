Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Tondela para a Taça de Portugal:

[Falou de um reforço falhado pelo Sporting. Lançou o desafio sem revelar o nome. Esse jogador era o Tajon Buchanan? Que trocou o Club Brugge pelo Inter?]

«Começando já por aí, eu não vou dizer quem foi. No fundo, eu estava a explicar o processo que temos e o facto de termos condições para ir ao mercado. Às vezes não conseguimos, porque temos uma capacidade limitada. Assim que estava a explicar isso, eu sei que fiz a minha cama e agora deito-me nela. Mas obviamente que eu não vou estar a dizer-vos quem é. O desafio foi feito porque eu vi que tinha feito asneira assim que abri a boca [risos]. E vocês agora têm de partir do princípio se estão certos ou não com as vossas fontes. Eu não vos vou confirmar nada, porque se confirmo uma vez, vou ter de confirmar outra e outra vez. Portanto, fica no ar…»

[Há propostas por Dário Essugo. Pode garantir que no fim do meses ele vai estar no Sporting?]

«Sobre o mercado não vou dizer mais nada para não me meter em problemas. O Dário Essugo é hoje jogador do Sporting. Não sabemos o futuro.»

[Foi notícia em França que o Marselha está interessado em Francisco Trincão]

«Os jogadores so saem pela cláusula. Contamos muito com o Trincão, ele faz-nos muita falta e pode tornar-se num grande jogador. É a mesma situação dos outros jogadores: só saem pela cláusula.

Não pensamos vender o Trincão, precisamos muito dele e só pela cláusula.»

