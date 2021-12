O Casa Pia-Sporting assinala o regresso de Ruben Amorim a Pina Manique, o estádio onde o treinador iniciou as suas novas funções no futebol.



Ruben assume ser «um jogo especial», mas o mais importante é mesmo vencer e continuar na Taça de Portugal. Como bem resume, a equipa do Sporting tem de «entrar em campo a saber que pode perder».



«O jogo vai ser difícil. O Penafiel foi um sério aviso. O Casa Pia liderava até há pouco a II Liga, exceção feita ao Benfica B que não pode subir, mas teve agora duas derrotas. Conheço bem o treinador Filipe Martins, eles jogam no nosso sistema, o campo é muito característico e temos de ser muito sérios», avisou o treinador do Sporting em conferência de imprensa.



«Se não formos intensos e sérios, podemos não ultrapassar esta eliminatória, o que seria um problema para nós.»



Ruben, já sorridente, disse depois querer manter «as boas recordações» de Pina Manique. «Se não ganharmos, o campo passará a ser um pesadelo. Vou reencontrar pessoas que conheço. Vou revê-las, mas elas já sabem com o que podem contar, pois o que quero é ganhar.»



O treinador acredita que Ricardo Esgaio poderá ter alta, após a infeção por covid-19, e confirma que fará algumas alterações. Não a pensar em qualquer poupança, mas sim para exigir «sangue fresco».



«Temos a responsabilidade, melhores jogadores e temos de ganhar o jogo. Quero jogadores com mais fome, para dar energia extra à nossa dinâmica ofensiva e defensiva. A força deste grupo é ter toda a gente preparada. Vamos ter zero facilitismo, vai jogar a melhor equipa para ganhar. Não vou fazer poupanças, vou mudar algumas coisas para ganhar.»



O Casa Pia-Sporting joga-se na quarta-feira, às 20h45.