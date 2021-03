O Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao Sporting, no recurso apresentado por causa do castigo de um jogo aplicado pelo Conselho de Disciplina a João Palhinha.

Recorde-se que João Palhinha viu o quinto amarelo num jogo frente ao Boavista, no Bessa, o que o impedia de estar em campo na jornada seguinte, na receção ao Benfica. O Sporting apresentou uma reclamação do amarelo, por considerar que tinha sido mal mostrado, mas o Conselho Disciplina decidiu mantê-lo e o Sporting recorreu então para o TAD.

Ao mesmo tempo, apresentou uma providência cautelar no Tribunal Administrativo do Sul para que o médio pudesse ser opção para Ruben Amorim, enquanto não houvesse uma decisão. João Palhinha participou então em todos os oito jogos realizados pela formação leonina desde então.

Esta terça-feira chegou a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, a qual é favorável ao Sporting. O TAD considerou que Conselho de Disciplina não deve manter o cartão amerelo ao jogador quando o próprio árbitro da partida admitiu que mostrou o amarelo indevidamente.

Recorde-se que nas declarações prestadas durante o processo de análise à reclamação do Sporting, o árbitro Fábio Veríssimo admitiu que foi enganado pelo posicionamento no momento da jogada e que «a ação disciplinar não foi adequada».

Apesar disso, o Conselho Disciplina manteve o amarelo, considerando que a lei deve dar prioridade às decisões tomadas no campo de jogo. O Tribunal Arbitral do Desporto, por outro lado, garante que um atleta não pode ser punido com base num erro e por isso retirou o quinto cartão amarelo ao jogador, que assim volta a ter apenas quatro amarelos no currículo do campeonato esta temporada.

Refira-se já agora que houve uma parte do acórdão favorável ao Conselho de Disciplina. Isto porque não foi aceite a tese do departamento jurídico leonino da inconstitucionalidade dos processos sumários, como o Sporting defendia, pois João Palhinha foi ouvido em sede de recurso.