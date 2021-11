O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Tondela (2-0), em jogo da 12.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Vínhamos de um jogo muito difícil, entrámos bem no jogo, mas depois com o golo desligámos um bocadinho. Já estive na situação deles e sei como é. Tentámos ser sempre sérios, frente a um Tondela talentoso, mas estivemos sempre mais perto do golo, principalmente na segunda parte. Temos de decidir melhor quando temos vantagem numérica no ataque. Vitória justa, mas difícil.

[Gestão do plantel e lesão de Palhinha] A gestão é mais do outro lado, quero é dar minutos a outros jogadores, todos precisam de estar prontos. Em relação ao Palhinha, vamos ver. Se não puder jogar, é recuperar e joga outro. Nem eu nem ele sabemos o que se passa. Eu acho que ele não sabe bem e a incerteza cria alguma ansiedade. Se tiver de falhar um joguinho ou outro, não há problema.

[É o momento perfeito para defrontar o Benfica?] Temos sempre de jogar o próximo jogo, é um momento normal, temos de vencer para manter a nossa posição no campeonato.

[Algum comentário ao que se passou no Jamor] O Sporting já falou, agora é deixar isso para as pessoas decidirem.»