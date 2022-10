O Sporting terminou o jogo com o Tottenham, na Liga dos Campeões com vários jogadores que já fizeram mais minutos na Champions do que na Liga.

A aposta nos jogadores mais jovens foi notada e nesta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Arouca, Ruben Amorim foi questionado sobre esse detalhe e garantiu que se trata de coincidência.

«É coincidência. A amostra não é muito grande e se olharmos bem, foi nos jogos com o Marselha, quando vimos que os jogos estavam muito difíceis. E se não dá para uma cosia, dá para outra. Vamos ver no futuro, mas quando surgem oportunidades eles têm de estar preparados», respondeu, detalhando o que aconteceu na partida com o Tottenham

«O Nazinho era o único defesa esquerdo que tínhamos. Quando vi que eles estavam a carregar mais pela pela direita, podíamos ter apostado no St. Juste, mas não estava dentro do limite de tempo dele e teve de ir o Nazinho. No meio-campo, o Morita saiu, se tivéssemos o Pote podíamos tê-lo puxado para trás, mas temos o Mateus ou o Sotiris, que tem 20 anos, mas menos experiência na nossa forma de jogar, por isso entrou o Mateus Fernandes. E o Fatawu é o jogador mais explosivo da nossa equipa e o melhor de cabeça, apesar das dificuldades táticas que tem», detalhou.

«Não metemos os miúdos por meter. Calha aos miúdos porque faz parte do nosso projeto», acrescentou ainda, antes de defender que não foi devido à entrada dos jogadores mais jovens que o Sporting sofreu mais na parte final do jogo.

«Já estávamos com dificuldade quando eles entraram. O Tottenham empurrou-nos e não ajudou nada o facto de não termos frescura física nem ter bola. Dificultámos a vida aos miúdos», acredita.

Amorim elogiou ainda o que os jogadores mais jovens deram à equipa, mesmo perante as dificuldades.

«No Arthur não senti dificuldade. Posso dizer que o Nazinho sentiu um bocadinho o jogo, o Mateus também porque era a estreia. O Mateus, mesmo assim, foi à luta, teve bola, esteve desinibido».

«Os miúdos não conseguiram dar a ajuda que mais velhos poderiam ter, mas o problema foi a equipa», rematou.