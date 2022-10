Ruben Amorim revelou esta sexta-feira que Morita e Paulinho estão lesionados e vão falhar a deslocação ao terreno do Arouca.

No caso do japonês, aliás, o treinador do Sporting garante que ainda não sabe por quanto tempo estará de fora, deixando a entender que pode falhar mais jogos depois da deslocação a Arouca.

«A gestão é feita de acordo com quais são os melhores jogadores para vencermos o Arouca. O Morita está fora e não sei por quanto tempo, ainda temos de fazer exames, o Paulinho está fora, o Luís Neto está fora ainda, o Esgaio volta e o St. Juste continua limitado no tempo. O resto do pessoal está pronto para o jogo», referiu o treinador.