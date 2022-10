Ruben Amorim reagiu nesta sexta-feira a algo que preocupou alguns adeptos no jogo contra o Tottenham: o facto de ter sido filmado pela realização a desviar o olhar de lances de bolas paradas que criaram perigo para a baliza dos leões.

A imagem também já se tinha visto durante o jogo com o Casa Pia, quando o treinador virou as costas no penálti de Pedro Gonçalves, mas Amorim não teme que isso transmita intranquilidade aos jogadores e até diz que foi algo que sempre fez.

«Eu não vejo as bolas paradas desde o início, desde que estou cá. É o único momento em que consigo parar para pensar no jogo. Ou está o Carlos, ou o Adélio, ou o Emanuel e é quando consigo parar um bocadinho no jogo. Eu nunca vejo as bolas paradas defensivas e ofensivas. Não tem a ver com ansiedade», assegura.

No caso do penálti com o Casa Pia, porém, Amorim admite que sentiu ansiedade e até comparou esse momento com os das conquistas de títulos.

«No penálti, sim [era ansiedade] porque era importante. Porque estamos aqui a falar na necessidade de fazer uma boa sequência de vitórias, de poder passar na Liga dos Campeões e eu senti que era um muito importante, mais até do que os títulos. Porque se tivéssemos perdido com o Casa Pia, seria difícil», acrescentou.