O Tottenham anunciou esta terça-feira a contratação de Pedro Porro ao Sporting, por empréstimo, até ao final da época, com obrigação de compra.

Tal como o Maisfutebol escreveu, o emblema inglês vai pagar 47,5 milhões de euros pela transferência.

O negócio envolve, ainda, uma cedência por parte do Tottenham, ao Sporting, do passe do futebolista inglês Marcus Edwards. Leões e londrinos dividem o passe do extremo (50 por cento cada um), mas os verde e brancos vão ficar agora com mais 15 por cento do passe do atleta.

Porro, que tinha uma cláusula de 45 milhões de euros, deixa Alvalade ao fim de duas épocas e meia. Pelo Sporting, conquistou uma Liga e duas Taças da Liga. Fez um total de 98 jogos e marcou 12 golos.

Nas redes sociais, os leões também assinalaram a saída do lateral espanhol com um vídeo em que o futebolista se despede do clube.

Já à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting detalhou o negócio, detalhando que o jogador segue por empréstimo a troco de 5 milhões de euros, com cláusula de compra de 40 milhões a ser exercida no final da época.

O comunicado dos leões à CMVM:

«1. A Sporting SAD chegou a acordo com o Tottenham Hotspur Football and Athletic Company Limited (adiante Tottenham) para a cedência temporária do jogador Pedro Porro, até ao final da época desportiva 2022/2023, pelo montante de €5.000.000,00 (cinco milhões de euros).

2. O referido acordo inclui a opção de aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de €40.000.000 (quarenta milhões de euros), a qual pode ser exercida pelo Tottenham ou pela Sporting SAD com efeitos a partir do dia 01 de Julho de 2023 e consequente cedência definitiva do jogador para o Tottenham.

3. O valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em cerca de 95% pelo Tottenham.

4. Os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a €427.220,00 (quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte euros), aos quais acrescerá a quantia de €2.383.780,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta euros) em caso de cedência do jogador a título definitivo.

5. Paralelamente, o Tottenham cedeu à Sporting SAD a percentagem absoluta de 15% dos direitos económicos relativos ao jogador Marcus Edwards.»