O diretor desportivo do Sevilha confirmou que o emblema espanhol está em negociações com o Sporting por José Ángel Carmona.

«Temos muita experiência no futebol para não darmos nada como feito até que se assine. As negociações estão abertas e veremos onde vão terminar», afirmou Víctor Orta após ser questionado em concreto sobre o interesse do Sporting no lateral-direito de 21 anos cujo interesse dos leões foi já confirmado pelo Maisfutebol.

Víctor Orta, que sucedeu recentemente a Monchi no Sevilha, falava aos jornalistas durante a apresentação dos reforços Gattoni e Adrià Pedrosa.