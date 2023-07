O Benfica anunciou a contratação de Martim Fortes.

O avançado de 18 anos chega proveniente do Vizela e vai integrar a equipa sub-23 das águias.

Com percurso iniciado no Águias da Musgueira (onde Renato Sanches se iniciou), Martim Fortes fez quase toda a formação no Sacavenense, de onde se transferiu no verão de 2022 para os vizelenses.

No Vizela fez 16 golos em 32 jogos no Campeonato Nacional de Juniores, no qual a equipa minhota se apurou para a fase final depois de ter terminado a Zona Norte no segundo lugar apenas atrás do FC Porto e à frente do Famalicão, equipa que acabaria por conquistar o título.