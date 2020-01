A mudança de Sporar para o Sporting foi a maior transferência da história do Slovan Bratislava, segundo o campeão da Eslováquia. Os leões, recorde-se, comunicaram o pagamento de seis milhões de euros à CMVM para a contratação do avançado.

O emblema eslovaco, através do diretor-geral, diz que salvaguardou dez por cento de uma futura venda e pode receber ainda mais um milhão de euros.

«Negociámos um bónus e o total da transferência pode ascender os sete milhões de euros. Ficou estipulado que no caso de uma futura venda do jogador, nós temos direito a 10 por cento», explicou Ivan Kmotrik, citado pelo site do clube.



Pese embora tenha escolhido os leões, o internacional esloveno tinha outras propostas em cima da mesa.

«As negociações duraram quase um mês. Como disse, tínhamos outras ofertas de clubes da Premier League, da Ligue 1, da Escócia, do Médio Oriente, da China e na última semana de um clube espanhol», contou Ivan Kmotrij antes de frisar que foi Sporar a escolher o Sporting.

«O Andraz ansiava por mudar-se para o Sporting, por isso decidimos encontrar uma solução para completar a transferência. Sentimos que ele precisava de uma nova motivação. Ele queria sair e jogar com regularidade num estádio cheio», acrescentou.



Sporar, lembre-se, assinou por cinco épocas com os verde e brancos e ficou com uma cláusula de 60 milhões de euros.