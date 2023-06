O Sporting negociou com o Famalicão a compra de mais 40 por cento do passe de Pedro Gonçalves, o que lhe permite ficar com um total de 90 por cento dos direitos económicos do internacional português.

Pelo negócio, o Sporting vai pagar oito milhões de euros, pelo que a contratação do jogador ascende a um total de 14,5 milhões (oito milhões agora, mais 6,5 milhões de euros quando adquiriu os primeiros 50 por cento do passe).

Refira-se que os restantes dez por cento dos direitos económicos de Pedro Gonçalves permanecem na posse do Famalicão.

A negociação foi feita nos últimos dias, como adiantado pelo Record, e o acordo deve ser concretizado em breve, com a assinatura do contrato de compra.