O Sporting voltou nesta segunda-feira aos treinos após a vitória sobre o Moreirense por 3-0 em Alvalade.

Como é habitual, os titulares do jogo de domingo fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalharam no relvado já com vista ao jogo com o Sturm Graz para a Liga Europa, quinta-feira na Áustria.

O próximo treino está marcado para esta terça-feira.