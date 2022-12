O Sporting continua a preparar os quartos de final da Taça da Liga, frente ao Sporting de Braga, ainda com quatro baixas.

Luís Neto, Daniel Bragança, Jeremiah St. Juste e Hidemasa Morita estão entregues ao departamento médico leonino.

No domingo, o Sporting volta a treinar de manhã e Ruben Amorim faz a antevisão ao jogo com os minhotos, que está marcado para as 20h15 desta segunda-feira, em Alvalade.