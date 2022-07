Um dia depois do segundo teste de preparação do estágio no Algarve, o Sporting regressou aos trabalhos.

Os titulares no encontro diante do Villarreal (1-1) realizaram apenas trabalho de recuperação no ginásio, enquanto o restante plantel treinou normalmente às ordens de Ruben Amorim, informaram os leões. O técnico do vice-campeão nacional ainda não contou com Jeremiah St. Juste, que continuou o tratamento a uma lesão.

O Sporting volta a treinar na manhã deste sábado e tem novo jogo de preparação marcado para o dia 19, diante da Roma, de José Mourinho.