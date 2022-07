José Marsà

Começou o jogo com um erro que quase deu golo para o Villarreal, mas depois foi sempre em crescendo. Não acusou a pressão de jogar no centro da defesa, lugar ocupado habitualmente por Coates, e fez uma exibição irrepreensível. Com bola esteve bastante bem – nota-se que tem a escola Barcelona –, até a subir alguns metros na primeira fase de construção, à imagem de Seba na véspera, e sem bola somou alguns cortes e dobras importantes. Marcou pontos diante de Amorim esta noite, o espanhol.

Francisco Trincão

O batismo está feito. Lançado na segunda parte, o jovem contratado ao Barcelona recebeu a ovação da noite e já ficou com noção do que os adeptos esperam dele. Em campo, Trincão tentou agitar as águas com algumas combinações, mas sem grande sucesso, numa altura em que de resto os leões já tinham baixado o ritmo.

Dário Essugo

Voltou a merecer mais alguns minutos e fez uma exibição discreta. Mostrou qualidade, mas aqui e ali falhou alguns passes.

Hevertton Santos

Entrou para fazer o corredor direito e se ofensivamente não teve grande oportunidade de destacar-se, defensivamente acaba por ficar ligado ao lance do empate do Villarreal – deixou fugir Pedraza nas costas.

Rodrigo Ribeiro

Rendeu Paulinho e foram raras as oportunidades que teve de tocar na bola. Não podia fazer mais.

Renato Veiga

Entrou para os minutos finais, já sem qualquer hipótese de mexer no encontro.