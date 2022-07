Na véspera da discussão do Troféu Cinco Violinos, a equipa do Sporting voltou a treinar em Alcochete, ainda sem o reforço Jeremiah St. Juste.

O defesa neerlandês está lesionado e tem feito apenas tratamento nas últimas semanas.

Os leões apresentam-se aos adeptos este domingo, no Estádio José Alvalade, com duelo agendado para as 19h45, diante do Sevilha.