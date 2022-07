Terminado o estágio no Algarve, o Sporting iniciou na manhã desta sexta-feira a preparação para o Troféu Cinco Violinos, que se discute no próximo domingo (19h45), em Alvalade, perante os espanhóis do Sevilha.

À semelhança do que tem acontecido nas últimas sessões de treino, Ruben Amorim ainda não contou com o reforço Jeremiah St. Juste, que realizou apenas tratamento.

O Sporting volta a trabalhar em Alcochete este sábado, novamente à porta fechada.