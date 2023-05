Manuel Ugarte não foi utilizado por Ruben Amorim na vitória do Sporting em Vizela e esteve durante todo o jogo no banco de suplentes, mas foi um dos mais aplaudidos no habitual agradecimento aos adeptos, após o apito final.

O médio deu alguns passos em frente, ergueu os braços e recebeu um enorme aplauso dos adeptos, tendo retomado o percurso com a restante equipa.

Refira-se que, tal como o Maisfutebol noticiou, o Sporting recebeu uma proposta de 60 milhões de euros do PSG para a contratação do uruguaio, mas o Chelsea também está interessado no jogador e prepara-se para apresentar a mesma oferta.

Veja o gesto de Ugarte a partir do minuto seis: