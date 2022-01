Não teve influência no resultado, pois o Sporting acabou por vencer na mesma o Santa Clara, mas Paulinho protagonizou um lance no triunfo por 2-1 dos leões que tão depressa não se vai esquecer.

Depois de uma defesa incompleta do guarda-redes dos açorianos a um cabeceamento de Matheus Reis, o avançado ficou com a baliza completamente à mercê e com Ricardo Fernandes fora do lance, mas a poucos metros da linha de golo, acabou por atirar ao lado.

Incrédulo, Paulinho ficou a olhar para o chão a ver se tinha havido algum problema com a relva.

No final da partida, o técnico dos leões, Ruben Amorim, desvalorizou o lance. «Faz parte do futebol. Amanhã vai marcar», disse.

Ora veja: