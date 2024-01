Viktor Gyökeres tem sido um dos principais destaques do Sporting e do campeonato português, mas esta explosão do avançado sueco não era esperada por muitos. Convidado do mais recente podcast Final Cut, da Sports Tailors, José Boto revelou que Gyökeres podia ter rumado ao PAOK quando trabalhava no clube grego.

«O Gyökeres foi-me oferecido porque no Coventry não o viam com grandes olhos. Eu vi o jogador, pus a minha equipa de scouting a observá-lo. Vi ali coisas para [ajudar] o PAOK, mas não estou a dizer que vi na altura que ele iria ser [o que é]», começou por dizer o dirigente português.

«É um jogador com uma enorme influência no jogo do Sporting. Não sei se terá esse tipo de influência noutro tipo de equipa. Mas ele sozinho consegue trazer coisas que o Sporting nunca teve. Tem muita qualidade, principalmente a ganhar a profundidade e na forma como ataca a bola dentro da área. Isso eu já conhecia», completou.

Gyökeres, de 25 anos, tem 18 golos e seis assistências em 21 jogos na temporada de estreia pelo Sporting.