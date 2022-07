Pedro Gonçalves

Está em grande. Pedro Gonçalves voltou a marcar hoje e apontou o sexto golo nesta pré-época. Depois de uma temporada abaixo do que mostrou no ano do título, Pote parece estar de volta – e essa é uma excelente notícia para Rúben Amorim.

Franco Israel

Adán lesionou-se no treino de ontem e Franco Israel teve hoje o seu primeiro teste de fogo. O jovem guarda-redes, contratado à Juventus neste defeso, correspondeu e mostrou segurança. O tempo de paragem de Adán ainda não é conhecido: veremos se Israel continuará a deixar boas indicações.

Morita

Mais um bom jogo do médio japonês, contratado ao Santa Clara. No ano passado, Ugarte, que agora está a contas com uma lesão, acabou a época a dar (muita) luta a Palhinha no onze inicial: vamos assistir, esta temporada, ao mesmo, mas entre Morita e Ugarte?

Francisco Trincão

A qualidade está lá, mas nota-se que Trincão ainda não encaixa totalmente no jogo deste Sporting. Com o passar dos jogos, espera-se que o extremo vá subindo de rendimento porque um Trincão em forma será, de certeza, um dos melhores jogadores do campeonato.