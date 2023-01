«Fica aqui a minha palavra de honra: se ele assinar um novo contrato, eu não vou buscar mais nenhum avançado.»

Foram estas as palavras de Ruben Amorim após o empate no dérbi na Luz, para dar alento ao jovem Youssef Chermiti, que nos últimos meses parecia algo esquecido no universo leonino. O avançado de 18 anos ainda não tinha qualquer jogo disputado esta temporada e, por isso mesmo, surpreendeu que fosse lançado num teste duro.

Amorim preteriu Rodrigo Ribeiro e colocou o jovens com raízes tunisinas em campo aos 78 minutos. Ao segundo minuto de compensação, apareceu na área encarnada em boa posição para finalizar e então estaríamos a falar do nascimento de um herói dos dérbis, mas Chermiti atirou por cima.

Será que sentiu o peso da responsabilidade? O avançado, desde cedo, está habituado a travar duras batalhas, ou não jogasse ele em escalões sempre acima. Além disso, cresceu numa família de desportistas.

Filho de um treinador de basquetebol tunisino, que no início do século veio treinar para os Açores, Chermiti nasceu na Vila do Porto, na ilha de Santa Maria. A mãe é cabo-verdiana. Já as irmãs, seguiram os passos do pai e optaram pelos cestos, mas o futebolista do Sporting trilhou outro caminho, embora até tenha iniciado no futsal.

Deu os primeiros pontapés na bola no CD "Os Marienses" e GD São Pedro, mas foi no ACF Pauleta que encontrou a paixão do futebol.

Em 2016, começou a aventura no Sporting e logo nessa época foi campeão distrital de infantis e nacional de iniciados. As capacidades técnicas e a estampa física ajudaram-no a sobressair e é por isso que em Alcochete muitos depositam esperanças num futuro brilhante.

Já se estreou na equipa de sub-23, na altura com apenas 16 anos e na última época também representou a equipa B. Chamado à pré-época por Amorim, esteve vários meses de fora, também por conta de uma lesão, mas parece agora ganhar uma nova vida de leão ao peito.

A promessa está feita: se renovar, voos mais altos o esperam.